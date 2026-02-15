Ilary Blasi e l'anello di fidanzamento a San Valentino è il quarto in tre anni | dove le ha dato gli altri

Ilary Blasi, in vacanza a Parigi, ha pubblicato su Instagram una foto con un nuovo anello di fidanzamento, donato dal compagno Bastian Muller, il giorno di San Valentino. È il quarto anello che riceve in tre anni, e questa volta si dice che potrebbe essere il segno di un matrimonio prossimo. Nei mesi scorsi, ha mostrato altri anelli in diverse occasioni, lasciando intuire un legame speciale con Muller.

Ilary Blasi da Parigi nel giorno di San Valentino mostra su Instagram un nuovo anello con un grande diamante regalato dal compagno Bastian Muller, alimentando le voci di nozze imminenti. Non è il primo gioiello ricevuto, bensì è il quarto anello di fidanzamento in meno di tre anni.