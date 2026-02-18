I carabinieri hanno individuato i due ragazzini che il 18 gennaio hanno rapinato un giovane in Corso Tacito. Uno dei due ha meno di 14 anni e non può essere imputabile. La rapina è avvenuta davanti a molti passanti, che hanno assistito alla scena.

Individuati dai carabinieri i due giovanissimi che la sera del 18 gennaio scorso rapinarono in pieno centro un ventenne. Si tratta di un sedicenne, che è stato condotto in una comunità fuori regione, e di un ragazzino che ha meno di 14 anni e, in quanto tale, non è imputabile. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sedicenne, ritenuto responsabile di rapina in concorso. Il provvedimento prevede il collocamento in comunità. L’episodio, riferisce l’Arma, risale alla sera del 18 gennaio scorso quando nel centralissimo In Corso Tacito un giovane di 20 anni, che stava passeggiando con un amico, venne avvicinato da due minorenni che, dopo averlo minacciato di morte, si erano fatti consegnare il denaro, poche decine di euro, per poi fuggire in bicicletta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco i baby-rapinatori di Corso Tacito. Uno non è imputabile, ha meno di 14 anni

“Tanto per dire”, il corso di dizione del liceo Tacito di Terni compie dieci anni: aperte le iscrizioniIl liceo Tacito di Terni celebra il decimo anniversario del corso di dizione “Tanto per dire”.

Senigallia, richieste di soldi e minacce di botte: scoperti i baby bulli (tra 12 e 14 anni), ma ne manca ancora unoQuattro ragazzi tra 12 e 14 anni sono stati identificati come i responsabili delle richieste di soldi e delle minacce di violenza in piazza Garibaldi a Senigallia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.