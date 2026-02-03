Il rischio di sviluppare il cancro cresce anche per chi fuma, beve alcol e non si cura dell’alimentazione. È quanto ricordano gli esperti, che invitano a fare scelte più sane per proteggersi. La prevenzione parte da piccoli gesti quotidiani, come limitare il fumo e l’alcol e preferire cibi più salutari. La responsabilità di evitare patologie tumorali sta anche nelle mani di ciascuno di noi.

“Abbiamo la responsabilità di cercare di evitare di esporci al rischio di sviluppare patologie oncologiche adottando stili di vita sani”. Così Lucia De Ponti, presidente di Lilt Bergamo (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), evidenzia l’importanza che le nostre scelte hanno nella prevenzione dei tumori. Ogni anno il 4 febbraio si celebra la giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare la popolazione su alcuni punti fondamentali; prevenzione, cura e sostegno. Abbiamo intervistato Lucia De Ponti per saperne di più. Perché è importante parlare di prevenzione, diagnosi precoce e cura? Se ne può capire l’importanza assumendo due punti di osservazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Fumo Alcol E Alimentazione

Dopo oltre 25 anni di aumento, la mortalità per tumore del polmone tra le donne in Europa si stabilizza e inizia a diminuire.

Medici e studenti si sono uniti questa mattina in un’assemblea nelle scuole per parlare di fumo e svapo.

Ultime notizie su Fumo Alcol E Alimentazione

Argomenti discussi: Fumo, alcol e alimentazione: Le nostre responsabilità nella prevenzione del cancro; Salumi e prosciutto cotto cancerogeni? Vero ma non entrate nel panico; Milano Cortina 2026: la dieta strategica degli atleti. Perché la performance inizia a tavola; Colazione con lo spritz a 16 anni, Bassetti: Cervello dei minorenni devastato dall'alcol, rischio boom di tumori.

