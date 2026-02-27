Prese a pugni un ragazzo lungo corso Mazzini fino a ferirlo Arriva il daspo urbano

Un ventenne di Ancona è stato colpito con calci e pugni da un altro giovane mentre si trovava lungo corso Mazzini lo scorso novembre. L'aggressore ha ferito la vittima prima di allontanarsi. In seguito all’incidente, il Questore ha deciso di applicare un daspo urbano nei confronti del 20enne, impedendogli di tornare nell’area per un certo periodo.

