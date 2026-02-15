Aggredisce i clienti di un bar e i militari Arriva il Daspo urbano
Un uomo di 30 anni di Alatri ha aggredito clienti di un bar e i militari intervenuti, portando all’applicazione del Daspo urbano. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, su richiesta del Questore di Frosinone, hanno consegnato il provvedimento che impedisce all’uomo di entrare in pub, bar e locali di divertimento. La misura nasce dopo una serie di episodi di violenza che avevano creato scompiglio in zona.
Il provvedimenti nei confronti di un 30enne di Alatri. Per tre anni non potrà accedere ai locali della provincia Daspo urbano per un 30enne di Alatri. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Alatri, nei giorni scorrsi, su richiesta del Questore di Frosinone hanno notificato il Daspo che dispone il divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento. Il provvedimento in seguito a una dettagliata proposta avanzata dalla locale compagnia dei carabinieri, dopo un'istruttoria della polizia di Stato della Divisione Anticrimine. Nel settembre dello scorso anno l'indagato è stato arrestato per i reati di “minaccia e resistenza a pubblico ufficiale”.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Caos in un bar del centro, 30enne aggredisce gestori e poliziotti: il Questore firma il primo Daspo urbano dell'anno
A Ancona, un episodio di violenza ha coinvolto un uomo di 30 anni che ha aggredito gestori e dipendenti di un bar del centro cittadino.
Bergamo sicura: Daspo urbano per truffatrice seriale di bar e ristoranti, già nota in tutta Italia.
Una donna, già nota alle forze dell’ordine per varie truffe, ha colpito anche a Bergamo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Minaccia di morte ed aggredisce con un bastone clienti e Poliziotti. Polizia di Stato arresta pregiudicato straniero.; Minaccia di morte e aggredisce con un bastone clienti di un bar e poliziotti: arrestato 54enne; Aggredisce clienti di un bar e poliziotti, per bloccarlo è servito il taser; Aggredisce i clienti di un locale di Intra e lancia una sedia contro la polizia: quarantenne fermato con il taser e arrestato.
Aggredisce i clienti di un locale di Intra e lancia una sedia contro la polizia: quarantenne fermato con il taser e arrestatoIn carcere con l’accusa di resistenza e detenzione di droga ai fini di spaccio: in casa trovati 50 grammi di cocaina ... giornalelavoce.it
Brescia, minaccia i clienti di un bar con un bastone e aggredisce la polizia: arrestatoAll'interno di uno zaino che aveva con lui, è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di 16 centimetri ... msn.com
Treviso città | Aggredisce la titolare del ristorante per avere l’incasso: fermato dai clienti. Denunciato facebook