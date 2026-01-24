Ultimi giorni per partecipare al Premio letterario nazionale Città di Chieti

Resta poco tempo per partecipare alla prima edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Chieti “La città che ascolta”, dedicato a Marilia Bonincontro. Un’occasione per autori di ogni provenienza di condividere le proprie opere e contribuire alla valorizzazione della cultura letteraria italiana. La scadenza si avvicina, non perdere l’opportunità di essere parte di questa iniziativa culturale.

“Siamo lieti di questa prima edizione del Premio letterario nazionale Città di Chieti, un’iniziativa che sottolinea l'importanza della cultura come strumento di crescita sociale e partecipazione–dice il sindaco Diego Ferrara -. La nostra città, attraverso il premio "La città che ascolta", si propone come una comunità capace di accogliere, ascoltare e rispondere alle sfide sociali con l’intelligenza culturale, creando ponti tra le persone e le istituzioni. Siamo convinti che iniziative come questa possano contribuire a fare di Chieti unacittà sempre più inclusiva e al centro di eventi di rilevanza nazionale”.🔗 Leggi su Chietitoday.it

