Operaio precipita da dieci metri mentre lavora su un tetto | trasportato in ospedale in codice rosso

Perugiatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 53 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da circa dieci metri mentre lavorava su un tetto a Ramazzano, Perugia. È stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'incidente si è verificato in un immobile privato, suscitando preoccupazione per le condizioni dell'uomo e le misure di sicurezza sul cantiere.

Un operaio di 53 anni, residente a Città di Castello, è precipitato da un’altezza di circa dieci metri dal tetto di un immobile privato nella frazione di Ramazzano, a Perugia.Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, l’uomo stava eseguendo dei lavori sulla copertura della struttura quando. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

operaio precipita dieci metriOperaio di 20 anni precipita per 10 metri dal tetto di un capannone nel Bresciano: è gravissimo - Un 20enne è caduto dal tetto di un capannone di Carzago di Calvagese della Riviera (Brescia) precipitando per 10 metri ... Come scrive fanpage.it

operaio precipita dieci metriAuto precipita da un ponte, tre operai morti in Sardegna: il volo di 10 metri vicino la cascata - Tre operai egiziano sono morti stamattina dopo che la loro auto è precipitata in un torrente sulla SP27 tra Villagrande Strisaili e Tortolì ... Scrive fanpage.it