Operaio precipita da dieci metri mentre lavora su un tetto | trasportato in ospedale in codice rosso

Un operaio di 53 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da circa dieci metri mentre lavorava su un tetto a Ramazzano, Perugia. È stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'incidente si è verificato in un immobile privato, suscitando preoccupazione per le condizioni dell'uomo e le misure di sicurezza sul cantiere.

Un operaio di 53 anni, residente a Città di Castello, è precipitato da un’altezza di circa dieci metri dal tetto di un immobile privato nella frazione di Ramazzano, a Perugia.Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, l’uomo stava eseguendo dei lavori sulla copertura della struttura quando. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

