L’Associazione Precari Poste critica il Partito Democratico e Buonopane, accusandoli di ignorare la situazione in Irpinia, dove il territorio si svuota. Secondo l’associazione, la politica si concentra sulle faide interne invece di affrontare i problemi dei lavoratori e della regione. La disputa tra i due rappresentanti politici viene vista come un ostacolo per le questioni sul campo.

Precari Poste: "Irpinia dimenticata, PD e Buonopane litigano"

