Scontro PD-Buonopane Precari Poste | Non si governa con i tatticismi ma con la responsabilità che è mancata a chi oggi si accusa a vicenda

L'Associazione di lavoratori precari di Poste Italiane, con sede a Montella e rappresentante di centinaia di giovani dipendenti, ha commentato lo scontro tra il PD e Buonopane. La questione riguarda le accuse reciproche tra i due, mentre i lavoratori precari sottolineano che la gestione richiede responsabilità e non tatticismi. La discussione si concentra sulle recenti tensioni politiche e sulle modalità di approccio alla problematica lavorativa.

Come Associazione di lavoratori precari di Poste Italiane, radicata a Montella ma punto di riferimento nazionale per centinaia di giovani che prestano o hanno prestato servizio per questa azienda, sentiamo il dovere di intervenire sullo scontro in corso tra il Presidente della Provincia di Avellino, Buonopane, e il PD irpino. Da anni denunciamo l'incertezza che spinge i nostri ragazzi a migrare verso Nord nella speranza di opportunità che questa terra non offre, portando avanti vertenze per il riconoscimento dei loro diritti nelle più disparate province italiane. Questa crisi non è solo politica: è la prova di un modo di amministrare che calpesta il territorio.