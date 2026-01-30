Il presidente Buonopane esprime il cordoglio della Provincia per Michelangelo Ciarcia | Figura di riferimento per l’Irpinia

Il presidente Buonopane ha espresso il cordoglio della Provincia per la scomparsa di Michelangelo Ciarcia. L’imprenditore e politico irpino si è spento improvvisamente, lasciando un vuoto nel panorama locale. Ciarcia era considerato una figura di riferimento per l’Irpinia, e la sua scomparsa ha colpito profondamente chi lo conosceva.

"Un percorso importante nel corso del quale ci siamo incrociati tante volte per affrontare temi inerenti agli interessi delle comunità locali" Sconvolge e addolora l'improvvisa scomparsa di Michelangelo Ciarcia. Imprenditore e politico di primo piano, è stato protagonista della vita politica e istituzionale della nostra Irpinia. Un percorso importante nel corso del quale ci siamo incrociati tante volte per affrontare temi inerenti agli interessi delle comunità locali. A nome personale e dell'Amministrazione Provinciale esprimo vicinanza alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene.

