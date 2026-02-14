Tornano in piazza i 95 precari dell' Arpa | L' ente è sotto organico ma nessun segnale per la stabilizzazione

I 95 precari dell'Arpa Sicilia tornano in piazza per chiedere certezze sul loro futuro. La causa è il mancato rinnovo dei contratti, nonostante le proteste e gli incontri con le istituzioni. Gli operatori, assunti con regolare concorso, temono di perdere il lavoro mentre l’ente si trova sotto organico e senza segnali concreti di stabilizzazione. La manifestazione si svolge proprio davanti alla sede regionale, dove i lavoratori hanno distribuito volantini e chiesto un incontro urgente.

La manifestazione si terrà martedì prossimo in piazza Indipendenza. I contratti dei lavoratori scadono il 28 febbraio. La Csa-Cisal: "Non si riescono neanche a garantire i servizi essenziali e queste persone rischiano di rimanere senza impiego, Schifani intervenga in prima persona a loro tutela" "Nonostante le proteste e gli incontri istituzionali, la vertenza dei 95 lavoratori a tempo determinato di Arpa Sicilia rimane ancora un'incognita: la scadenza dei contratti si avvicina e non resteremo a guardare mentre si sprecano professionalità assunte mediante un regolare concorso", lo dice Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal.