Prada | disciplina stratificazione e identità in movimento

Prada presenta le sue collezioni con una passerella che va oltre la semplice esposizione di abiti. La sfilata diventa un modo per esprimere idee attraverso la combinazione di strati, stili e identità in continuo movimento. La disciplina e la stratificazione dei capi sono elementi chiave, mentre l’intera esperienza si configura come un discorso aperto sulla moda e il suo linguaggio.

Togliere strati e aggiungere stili: quando Prada presenta una collezione, la passerella non è mai soltanto esposizione di abiti; è dispositivo di pensiero. La collezione Autunno Inverno 2026 2027 presentata alla Milano Fashion Week conferma postura intellettuale, scegliendo di lavorare non sull’effetto, ma sulla costruzione. Non sul colpo di scena, ma sulla tensione. Miuccia Prada e Raf Simons continuano a interrogare il concetto stesso di identità attraverso il vestire, e questa volta lo fanno mettendo al centro la stratificazione come gesto esistenziale prima ancora che stilistico. La scenografia, essenziale e controllata, lasciava spazio alla concentrazione sul corpo e sui volumi. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Mastella: “Quando referendum tocca identità politica serve disciplina di partito”La Democrazia cristiana aveva una complessità culturale e una pluralità di tonalità culturali di gran lunga superiori al Pd attuale, ma quando era in...

Mastella: “Pd apprenda da Dc, quando questione referendaria mette in gioco identità politica serve disciplina di partito”Tempo di lettura: < 1 minuto “Il referendum sulla giustizia per i contorni che ha assunto richiede di sacrificare le sfumature, perché quando una...

Argomenti discussi: Archivi di eleganza. L’ora di rileggere la storia. Prada cerca la profondità.

Mark Zuckerberg in prima fila alla sfilata di Prada: il piano per gli occhiali con l’AI e il business della tecnologia indossabile, ecco cosa ci faceva alla Milano Fashion WeekIl CEO di Meta alla Milano Fashion Week non per caso: si prepara una joint venture per smart glasses di lusso tra Meta e Prada ... ilfattoquotidiano.it

Calze ricamate e décolleté Prada, la combo di tendenza neo bourgeois più chic alla Milano Fashion WeekAlla sfilata autunno inverno 2026 2027, Prada parla di stratificazione, con una sola costante: la combo calze ricamate e décolleté ... vogue.it