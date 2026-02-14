Mastella | Pd apprenda da Dc quando questione referendaria mette in gioco identità politica serve disciplina di partito

Clemente Mastella ha criticato il Partito Democratico, affermando che dovrebbe imparare dalla Democrazia Cristiana come gestire le questioni referendarie che coinvolgono l’identità politica. La causa di questa richiesta è il forte divario tra le sfumature e le posizioni chiare che emergono nelle consultazioni popolari di questo tipo. Mastella sottolinea che quando un referendum si trasforma in una battaglia identitaria, diventano fondamentali la disciplina e la maturità dei partiti, perché si tratta di questioni che influenzano il futuro politico del Paese.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il referendum sulla giustizia per i contorni che ha assunto richiede di sacrificare le sfumature, perché quando una consultazione popolare assume contorni di tale carattere identitario, politico e mette in gioco i destini politici del Paese, l’appuntamento assume i contorni dell’ordalia e occorre la maturità politica della mobilitazione autentica che in questo caso è per il No”, lo scrive in una nota il leader di Noi di Centro e sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Nessuno nega la complessità delle questioni, che da Guardasigilli ho toccato con mano, ma esistono i momenti in cui la possibilità, legittima invero, della libertà di coscienza deve cedere il passo ad un orizzonte politico di livello superiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella: “Pd apprenda da Dc, quando questione referendaria mette in gioco identità politica serve disciplina di partito” Mastella: “Sicurezza è questione nazionale, basta compiacenze indulgenti da sinistra” “Perdere partito dei nonni sarebbe fatale” Stamattina il ministro Mastella ha ripetuto che la sicurezza è una questione che riguarda tutto il paese. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Benevento, elezioni regionali. Mastella: «Presenterò la lista, corro anche da solo»Mentre è accesissima la discussione tra il Pd e il governatore della Campania sulla questione terzo mandato, Clemente Mastella prende tutti in contropiede ed annuncia che alle prossime elezioni ... ilmattino.it Mastella lascia la maggioranza: è crisi. La Cdl: Prodi si dimetta Berlusconi: ora si vada al votoTerremoto nell'Unione. Al termine dell'ufficio politico del partito l'ex Guardasigilli: Lasciamo l'Unione, è finita un'esperienza. Ho già mandato una lettera a Prodi. Subito alle urne. Chiusura ... ilgiornale.it