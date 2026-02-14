Mastella | Quando referendum tocca identità politica serve disciplina di partito

Mastella afferma che il referendum sulla giustizia, toccando l’identità politica, richiede disciplina di partito, perché mette in discussione le posizioni interne. Il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro invita il Pd a seguire l’esempio della Democrazia Cristiana, che gestiva le decisioni referendarie in modo più unito. Nella sua analisi, cita come la partita si sia fatta più complessa, spingendo i partiti a stringere i ranghi e a evitare divisioni pubbliche. La sua richiesta si basa sull’esperienza della Dc, che ha mantenuto compattezza anche in momenti di forte pressione.

La Democrazia cristiana aveva una complessità culturale e una pluralità di tonalità culturali di gran lunga superiori al Pd attuale, ma quando era in gioco da un canto la matrice identitaria e dall'altro la direttrice politica complessiva del Paese, s'imponeva la disciplina di partito. Questo è il caso. Al netto delle ragioni culturali, giuridiche ed etiche che ho spiegato e che mi hanno orientato da tempo sul No, Pd e centrosinistra apprendano la lezione della Dc", conclude l'ex Ministro della Giustizia.

