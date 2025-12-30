Umbria Emma Pavanelli | Il Governo respinge le richieste per il potenziamento del servizio ferroviario

Emma Pavanelli denuncia il rifiuto del Governo di includere nel bilancio interventi mirati al potenziamento delle linee ferroviarie in Umbria. L’ordine del giorno, a sua firma, si proponeva di migliorare i collegamenti regionali, ma è stato respinto, lasciando invariati gli attuali livelli di servizio. Questa decisione potrebbe influire sulla mobilità e sull’accessibilità della regione, evidenziando la necessità di ulteriori interlocuzioni tra istituzioni e Governo.

“Il Governo ha respinto l’ordine del giorno a mia prima firma alla Legge di bilancio che chiedeva specifici investimenti per il potenziamento delle linee e dei servizi di collegamento ferroviario da e verso la Regione Umbria. Un dietrofront incomprensibile soprattutto se si pensa ai roboanti. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

