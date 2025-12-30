Umbria Emma Pavanelli | Il Governo respinge le richieste per il potenziamento del servizio ferroviario
Emma Pavanelli denuncia il rifiuto del Governo di includere nel bilancio interventi mirati al potenziamento delle linee ferroviarie in Umbria. L’ordine del giorno, a sua firma, si proponeva di migliorare i collegamenti regionali, ma è stato respinto, lasciando invariati gli attuali livelli di servizio. Questa decisione potrebbe influire sulla mobilità e sull’accessibilità della regione, evidenziando la necessità di ulteriori interlocuzioni tra istituzioni e Governo.
“Il Governo ha respinto l’ordine del giorno a mia prima firma alla Legge di bilancio che chiedeva specifici investimenti per il potenziamento delle linee e dei servizi di collegamento ferroviario da e verso la Regione Umbria. Un dietrofront incomprensibile soprattutto se si pensa ai roboanti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Potenziamento servizio del Trasporto Pubblico per il 1° e il 2 novembre: Busitalia attiva le navette
Leggi anche: FS, nuovo tratto ferroviario tra Bicocca e Catenanuova: prosegue il potenziamento della linea Palermo–Catania–Messina
Interrogazione Pavanelli (M5s) su disservizi ferroviari - "Anche questa volta i pendolari del Centro Italia, e in particolare quelli umbri, sono stati costretti a subire giornate di disagi, ritardi interminabili e cancellazioni. ansa.it
Pavanelli (M5s), in dirittura arrivo Provveditorato carceri - E' ormai "in dirittura d'arrivo" l'istituzione del nuovo Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Umbria e le Marche. ansa.it
Ast e nodo dell’energia: "Rischia l’occupazione" - TERNI "Governo immobile sulla questione energia". lanazione.it
Tenaglie (Montecchio) Tenaglie Una piazza, tanti amici e la gioia di stare insieme #natale #umbriaturismo #umbria #natale2025 #nataleinumbria #tomboladinatale #tenaglie #montecchio - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.