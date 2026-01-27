Olivicoltura dalla Regione 50 milioni per investimenti e sviluppo delle aziende agricole

La Regione Calabria ha pubblicato la graduatoria delle domande di sostegno per gli investimenti nel settore olivicolo. L’intervento mira a favorire lo sviluppo e la competitività delle aziende agricole, con un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità importante per le imprese che operano nel comparto olivicolo, contribuendo alla crescita sostenibile e alla valorizzazione del settore agricolo locale.

La Regione Calabria ha pubblicato la graduatoria in autovalutazione delle domande di sostegno relative all'avviso "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del comparto olivicolo – intervento Srd01". Questo passo rappresenta un importante avanzamento nel.

