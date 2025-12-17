Interventi straordinari su strade urbane e rurali approvati due mutui per oltre un milione di euro

Il Comune di Sciacca ha approvato due mutui con la Cassa depositi e prestiti per oltre un milione di euro, destinati a interventi straordinari di manutenzione su strade urbane e rurali. Questi interventi mirano a migliorare la viabilità e la sicurezza nelle zone interessate, tra via Nocera Inferiore e contrada Carbone.

