Interventi straordinari su strade urbane e rurali approvati due mutui per oltre un milione di euro
Il Comune di Sciacca ha approvato due mutui con la Cassa depositi e prestiti per oltre un milione di euro, destinati a interventi straordinari di manutenzione su strade urbane e rurali. Questi interventi mirano a migliorare la viabilità e la sicurezza nelle zone interessate, tra via Nocera Inferiore e contrada Carbone.
Il Comune di Sciacca ha approvato la stipula due mutui con la Cassa depositi e prestiti per finanziare la manutenzione straordinaria delle strade rurali e di quelle urbane nel tratto tra via Nocera Inferiore e contrada Carbone.Dopo il tavolo su viabilità e sicurezza della prefettura poco o nulla.
