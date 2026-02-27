Poste l’utile 2025 sale del 10% Del Fante | Un anno eccezionale

Nel 2025 Poste Italiane ha registrato un incremento del 10% in termini di utile, segnando un risultato senza precedenti. La società ha evidenziato che si tratta di un anno caratterizzato da performance record, con ricavi e margini di profitto ai livelli più alti mai raggiunti. Questa crescita rappresenta un risultato importante per l’azienda, che si conferma tra le protagoniste del settore.

"Il 2025 è stato un anno eccezionale per Poste Italiane, abbiamo registrato i migliori risultati della nostra storia, caratterizzati da ricavi e redditività a livelli record". L’ad Matteo Del Fante annuncia così al mercato i risultati preliminari del 2025 e la guidance in crescita per il 2026. "Abbiamo rafforzato la nostra politica dei dividendi": la cedola proposta sale del 16% a 1,25 euro. E guarda avanti: "Restiamo pienamente fiduciosi nella nostra traiettoria di lungo termine, che illustreremo in dettaglio nel prossimo piano pluriennale entro la fine dell’anno". L’azienda ha comunicato al mercato risultati preliminari 2025 con "ricavi di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

