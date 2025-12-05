Arrivano le colonnine per veicoli elettrici La mobilità è più verde con Poste Italiane

AREZZO Un passo concreto verso la mobilità sostenibile arriva dal progetto presentato ieri ad Arezzo da Poste Italiane, che installerà colonnine di ricarica per veicoli elettrici negli spazi pubblici messi a disposizione dai Comuni, senza alcun costo per le amministrazioni. Un investimento diretto dell’azienda che punta a favorire nuove abitudini di mobilità e a sostenere soprattutto i territori più piccoli. L’iniziativa è stata illustrata nella sala dei Grandi del Palazzo della Provincia alla presenza del presidente Alessandro Polcri e dei rappresentanti dell’azienda. L’intervento rientra nel programma nazionale Polis, pensato per ridurre le distanze tra cittadini e pubblica amministrazione nei centri sotto i 15mila abitanti, trasformando l’ufficio postale in una vera casa dei servizi digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrivano le colonnine per veicoli elettrici. La mobilità è più verde con Poste Italiane

