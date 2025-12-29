Poste italiane | in provincia di Arezzo da sabato 3 gennaio saranno in pagamento le pensioni del mese

A partire da sabato 3 gennaio, Poste Italiane provvederà al pagamento delle pensioni del mese in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo. Le pensioni di gennaio saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution con accredito, assicurando così un servizio puntuale e accessibile a tutti i beneficiari.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 e, alla stessa data, le pensioni di gennaio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 47 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a contilibretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat. 🔗 Leggi su Lanazione.it

