Lo scorso anno, il gruppo ha registrato un aumento del 10% nell’utile netto, raggiungendo 13,1 miliardi di ricavi. Anche il margine operativo è cresciuto, contribuendo a un bilancio complessivamente positivo. La consegna record delle Poste si riflette in questi risultati, che evidenziano un andamento finanziario in forte miglioramento rispetto all’anno precedente.

Un tempo Poste si limitava a distribuire lettere e raccomandate. Oggi consegna utili e dividendi: ben nove miliardi negli ultimi dieci anni. Ora si aggiungono i risultati comunicati ieri. «Il 2025 è stato un anno eccezionale per Poste Italiane, abbiamo registrato i migliori risultati della nostra storia»: così l’amministratore delegato, Matteo Del Fante, apre il sipario sul bilancio dell’azienda, annunciando al mercato una performance che non ha precedenti. L’amministratore delegato sorride tra numeri e strategie, mentre la stima per il 2026 promette ulteriori crescite: «Abbiamo rafforzato la nostra politica dei dividendi», dice, e non è un dettaglio da poco: la cedola proposta sale del 16%, arrivando a 1,25 euro per azione, a testimonianza di un’azienda che non vuole solo correre, ma premiare chi le ha dato fiducia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Poste consegna record: ricavi a 13,1 miliardi

Leggi anche: Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi record a 13,1 miliardi e utile a 2,2 miliardi

Poste, ricavi record a oltre 13 miliardi nel 2025Per Poste Italiane è record di ricavi a oltre 13 miliardi nel 2025, con un utile netto al +10%.

Delta Air Lines (DAL) Q4 Earnings: Why the Stock Dropped Despite Record Profits

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Poste, ancora conti record. L’utile sale del 10%: agli azionisti 1,6 miliardi; Poste Italiane: anno record nel 2025, ricavi a €13,1 miliardi e utile in crescita del 10%; Poste Italiane, utile record. Ora l’obiettivo di un polo finanziario che integra tutti i servizi; POSTE ITALIANE * RISULTATI ESERCIZIO: RICAVI RECORD 2025 A 13,1 MILIARDI (+4%) / UTILE NETTO 2,2 MILIARDI (+10%) / DIVIDENDO 1,25 EURO PER AZIONE (+16%).

Poste chiude un 2025 record e rilancia su cloud e TimRicavi a 13,1 miliardi e utile a 2,2 miliardi, dividendo a 1,25 euro. Nel mirino il 20% del Polo Strategico Nazionale e nuove sinergie industriali con Tim ... businesspeople.it

Poste Italiane, anno record per ricavi e mercato pacchiPoste Italiane ha chiuso il 2025 con i risultati migliori della sua storia, registrando una forte crescita nel mercato dei pacchi e il record anche in ambito finanziario. Presentando il bilancio dello ... primabrescia.it

INSTALLATI in città da Poste Italiane e Dhl tre locker per la consegna e il ritiro dei pacchi I dettagli: https://cityne.ws/BBMUl - facebook.com facebook

Il borsellino spedizioni per Poste Delivery Web è il servizio di Poste Italiane per pagare online le spedizioni dei pacchi per l’Italia e l’estero. tgposte.poste.it/tgposte/2026/0… #TGPoste #PosteItaliane x.com