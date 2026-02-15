Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP | possibile sorpasso su Cobolli come n3 d’Italia

Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP perché ha raggiunto la finale agli Argentina Open 2026, un risultato che potrebbe portarlo a superare Cobolli come numero 3 in Italia. Lo scorso anno, a Buenos Aires, l’azzurro era stato eliminato al primo turno, quindi questa prestazione gli permette di accumulare punti preziosi. Per mantenere la posizione attuale, Darderi dovrà fare bene anche in futuro, considerando che perde i 50 punti di Tokyo 2025. Attualmente, ha già raccolto 165 punti nel ranking.

Luciano Darderi è approdato in finale agli Argentina Open 2026 di tennis e continua a guadagnare punti nel ranking ATP, dato che lo scorso anno a Buenos Aires l’azzurro uscì all’esordio: l’azzurro dovrà rinunciare ai 50 punti di Tokyo 2025, mentre al momento ne ha conquistati già 165. Con 115 punti netti incamerati, dunque, Darderi è salito da quota 1789 a 1904, portandosi dal 22° posto occupato lunedì scorso al 21° virtuale nel ranking live: l’azzurro in carriera finora si è spinto al massimo fino al numero 22, quindi ha già ritoccato il proprio best ranking a Buenos Aires. In caso di successo in finale, inoltre, Darderi incasserebbe altri 85 punti, salirebbe a quota 1989 e scalerebbe un’altra posizione, diventando il numero 20 del mondo ed il numero 3 d’Italia, dato che il sorpasso sarebbe ai danni di Flavio Cobolli, che si attesta a quota 1955. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP: possibile sorpasso su Cobolli come n.3 d’Italia Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nella classifica ATP: possibile best ranking agli Australian Open Luciano Darderi ha raggiunto il terzo turno degli Australian Open 2026, migliorando significativamente il suo ranking ATP. Luciano Darderi chiude l’anno al best ranking ATP e nuovo progetto con Pérez Roldán Luciano Darderi conclude l’anno al suo miglior posizionamento ATP, raggiungendo la 25ª posizione grazie a un sorpasso sull’olandese Tallon Griekspoor. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP: possibile sorpasso su Cobolli come n.3 d’Italia; Darderi in finale all'Atp Buenos Aires 2026: Baez battuto in due set; ATP Buenos Aires: Darderi si regala la finale per il compleanno. Steso Baez in due set; Darderi, compleanno con semifinale a Buenos Aires. Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP: possibile sorpasso su Cobolli come n.3 d’ItaliaLuciano Darderi è approdato in finale agli Argentina Open 2026 di tennis e continua a guadagnare punti nel ranking ATP, dato che lo scorso anno a Buenos Aires l’azzurro uscì all’esordio: l’azzurro ... oasport.it ATP Buenos Aires: Darderi si regala la finale per il compleanno. Steso Baez in due setTennis - ATP | Contro Francisco Cerundolo, l'azzurro si gioca il quinto titolo ATP in altrettante finali e l'ingresso in top 20 ... ubitennis.com BUENOS AIRES: FINALE PER DARDERI Luciano Darderi approda in finale a Buenos Aires battendo Baez in due set.7/6 6/1 il risultato. Bravissimo Luciano che in finale lo attende Carendolo e questa sera alle ore 20.00 si contenderanno il titolo! Bravis facebook DARDERI IN FINALE A BUENOS AIRES Luciano batte Baez per 7-6 6-1 e approda in finale a Buenos Aires, un grande regalo nel giorno in cui compie 24 anni Darderi ha giocato un match solido, contro il tifo del pubblico che era tutto dalla parte dell'ar x.com