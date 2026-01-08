Non si ferma all' alt dei carabinieri | in auto attrezzi da scasso e passamontagna Obbligo di firma per 21enne

Durante un controllo, Alessandro Improta, 21 anni di Giugliano in Campania, non si è fermato all'alt dei carabinieri. A bordo dell’auto sono stati rinvenuti attrezzi da scasso e un passamontagna. Entrambi sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, e Improta è stato sottoposto all’obbligo di firma. L’operazione si inserisce in un’attenta attività di prevenzione e repressione dei reati nella zona.

Obbligo di firma per Alessandro Improta, 21enne di Giugliano in Campania, tratto in arresto con il complice, Antonio Castellone 28enne di Villaricca, per resistenza a pubblico ufficiale. E' quanto stabilito dalla sezione Riesame del tribunale di Napoli che ha accolto l'istanza avanzata dal legale.

