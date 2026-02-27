Portale della Famiglia e della Genitorialità INPS | a chi si rivolge e come accedere a bonus congedi e servizi digitali

L'INPS ha lanciato il Portale della Famiglia e della Genitorialità, una piattaforma online dedicata alle famiglie italiane. Attraverso questa piattaforma è possibile consultare e richiedere bonus, congedi e servizi digitali relativi al sostegno economico e alle prestazioni familiari. La piattaforma si rivolge a chi desidera accedere facilmente a queste risorse e gestire le pratiche in modo più semplice e immediato.

L'INPS ha presentato il Portale della Famiglia e della Genitorialità, una piattaforma digitale che centralizza prestazioni e servizi per le famiglie italiane e che permette di consultare e richiedere bonus, congedi e sostegni economici in modo semplificato. Ecco come si accede e a chi è rivolto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inps, nuovo Portale della Famiglia per bonus e congedi genitoriInps, al via il Portale Famiglia: un unico accesso a bonus e servizi per genitori e figli Palazzo Chigi ha ospitato la presentazione del nuovo...

Nuovo Portale della Genitorialità Inps per richiedere i bonus famigliaGenitorialità Digitale: L’Inps Ridisegna l’Accesso ai Bonus Famiglia con un Nuovo Portale Il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Nasce il Portale della Famiglia e della Genitorialità; INPS: nuovo portale della Famiglia e della Genitorialità; Inps lancia il Portale per la Genitorialità: un unico accesso a bonus e servizi; Inps, nuovo Portale della Famiglia per bonus e congedi genitori: servizi e come funziona.

Portale della Famiglia e della Genitorialità INPS: a chi si rivolge e come accedere a bonus, congedi e servizi digitaliL'INPS ha presentato il Portale della Famiglia e della Genitorialità, una piattaforma digitale che centralizza prestazioni e servizi per le famiglie italiane ... fanpage.it

Inps, nuovo portale della Famiglia e della Genitorialità: tutte le informazioni utiliInps, è stato presentato il nuovo portale della Famiglia e della Genitorialità: tutte le informazioni da sapere ... notizie.it

Portale della Famiglia INPS 2026: bonus e congedi accessibili in un clic - facebook.com facebook

Nasce il #Portale #INPS dedicato alla #famiglia e alla #genitorialità. Un unico accesso digitale per #bonus, congedi e servizi pubblici dedicati a #genitori e #figli x.com