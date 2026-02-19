Inps nuovo Portale della Famiglia per bonus e congedi genitori
L’Inps ha aperto il nuovo Portale della Famiglia, un passo deciso per semplificare l’accesso a bonus e congedi per genitori. La presentazione si è svolta a Palazzo Chigi, con l’obiettivo di offrire un’unica piattaforma digitale che raccoglie tutte le prestazioni per le famiglie italiane. Con questa iniziativa, oltre 10 milioni di minori e 6,5 milioni di nuclei familiari potranno consultare facilmente le proprie richieste e i servizi disponibili. La piattaforma mira a ridurre le procedure burocratiche e migliorare la fruizione delle risorse.
L'iniziativa, illustrata dal presidente dell'Inps Gabriele Fava e dalla ministra per Famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Roccella, mira a centralizzare oltre 40 prestazioni e 300 servizi, offrendo un punto di accesso unico anche tramite app.
