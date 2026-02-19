Nuovo Portale della Genitorialità Inps per richiedere i bonus famiglia
Il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità ha lanciato il 18 febbraio 2026 il nuovo Portale della Genitorialità dell’Inps, per facilitare la richiesta dei bonus famiglia. La decisione arriva dopo numerose segnalazioni di ritardi e complicazioni nelle pratiche online. Il portale offre un’interfaccia più semplice e immediata, permettendo a milioni di genitori di accedere più facilmente a bonus, congedi e sussidi. Ora, le famiglie italiane potranno inviare le richieste direttamente attraverso questa piattaforma aggiornata.
Genitorialità Digitale: L’Inps Ridisegna l’Accesso ai Bonus Famiglia con un Nuovo Portale. Il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità ha presentato il 18 febbraio 2026 un nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità, uno strumento digitale che mira a semplificare l’accesso a bonus, congedi e sussidi per oltre 10 milioni di famiglie italiane. La piattaforma, accessibile tramite identità digitale (SPID o CIE), centralizza servizi precedentemente dispersi tra diverse amministrazioni, offrendo un punto di accesso unico e trasparente. Un Ecosistema per la Famiglia: Dalla Pianificazione alla Crescita dei Figli.🔗 Leggi su Ameve.eu
Nuovo Portale della Genitorialità Inps per richiedere i bonus famiglia, come funzionaL'Inps ha lanciato il nuovo Portale della Genitorialità, perché molte famiglie trovavano complicato richiedere i bonus famiglia.
INPS, online il nuovo Portale della Famiglia e della GenitorialitàL'INPS ha lanciato il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità, per offrire servizi più semplici e immediati ai cittadini.
Nuovo portale dell'INPS
Argomenti discussi: Il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità; INPS: presentato il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità; Inps, nuovo portale della genitorialità; Nuovo portale della genitorialità: ecosistema digitale per famiglie e professionisti.
Nuovo Portale della Genitorialità Inps per richiedere i bonus famiglia, come funzionaDalla nascita alla scuola: il nuovo portale unifica bonus nido, assegno unico e servizi locali per aiutare i genitori. Ecco come ... quifinanza.it
Inps, presentato il nuovo portale della genitorialitàUnico accesso a 40 prestazioni dirette e 300 servizi con altre pubbliche amministrazioni ... adnkronos.com
Nuovo portale inps attivo dove puoi visualizzare tutte le tue domande (PRESTAZIONI STATALI E NON) in unico posto #INPS #nuovoportale #prestazioni facebook
Meno burocrazia per mamme e papà: il nuovo portale #Inps per #bonus, #congedi e #sussidi x.com