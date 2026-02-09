Rissa a coltellate e lanci di pietre a Porta Capuana 29enne pugnalato | 2 arresti in zona rossa

I carabinieri sono intervenuti questa notte in piazza Leone, nei pressi di Porta Capuana, dove si è scatenata una rissa con coltellate e lanci di pietre. Un 29enne è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Due persone sono state arrestate sul posto.

Rissa a coltellate a piazza Leone, nei pressi di Porta Capuana. Ferito un 29enne. Due arresti da parte dei carabinieri.

