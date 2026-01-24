Il Tribunale ha condannato Marco e Gianluca Jacobini a risarcire complessivamente 109 milioni di euro in relazione al fallimento della Banca Popolare di Bari. La sentenza coinvolge anche altre 14 persone e una società, con una richiesta di risarcimento totale di 122 milioni di euro. La vicenda riguarda le responsabilità nella gestione della banca durante il suo dissesto finanziario.

Marco Iacobini e il figlio Gianluca, che erano presidente e direttore generale della banca popolare di Bari, condannati a risarcire 109 milioni di euro complessivi alla banca del Mezzogiorno sorta dal crac dell’istituto barese. Condannate 14 persone nonché la società Price-Waterhouse-Cooper (2,7 milioni di euro) per una richiesta di risarcimento totale di 122 milioni di euro. Sentenza del tribunale, quarta sezione civile, sull’azione di responsabilità avviata nel 2020 dai commissari governativi dell’istituto. Sono state riconosciute come dannose per la banca quattro concessioni di finanziamenti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Banca popolare di Bari, crac: Marco e Gianluca Jacobini, condanna a risarcire 109 milioni di euro complessivi Tribunale, coinvolte altre 14 persone e una società per una richiesta totale di risarcimento da 122 milioni

Banca popolare di Bari, crac: Marco e Gianluca Jacobini, condanna a risarcire 109 milioni di euro complessivi Tribunale delle imprese, coinvolte 14 persone e una società per una richiesta totale di risarcimento da 122 milioniIl Tribunale delle imprese ha condannato Marco e Gianluca Jacobini a risarcire complessivamente 109 milioni di euro alla Banca Popolare di Bari, coinvolgendo anche altre 14 persone e una società.

Banca popolare di Bari, crac: Marco e Gianluca Jacobini, condanna a risarcire 109 milioni di euro complessivi Tribunale delle imprese, coinvolte altre 24 persone e una società per una richiesta totale di risarcimento da 122 milioniIl Tribunale delle imprese ha condannato Marco e Gianluca Jacobini, ex presidente e direttore generale della Banca Popolare di Bari, a risarcire complessivamente 109 milioni di euro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Batosta sull’ex Popolare Bari: Jacobini e i vertici condannati a risarcire 122 milioni a BdM; Popolare di Bari danneggiata da 4 operazioni, condannati in 13: gli Jacobini pagheranno 109 milioni I NOMI; Ex Popolare di Bari, mala gestio nei conti: Jacobini e i vertici condannati a risarcire 103 milioni di euro; Ex Banca Popolare di Bari, condanna civile per gli ex vertici: risarcimenti per 122 milioni.

Ex vertici della Banca popolare di Bari e società di revisione condannati a pagare 122 milioni: Responsabili del cracIl tribunale civile ha condannato i Jacobini, l'ex AD Papa e la società di revisione PwC per la gestione che ha portato al fallimento della banca ... ilfattoquotidiano.it

Banca popolare di Bari, crac: Marco e Gianluca Jacobini, condanna a risarcire 109 milioni di euro complessivi Tribunale delle imprese, coinvolte altre 24 persone e una società ...Tribunale delle imprese, coinvolte altre 24 persone e una società per una richiesta totale di risarcimento da 122 milioni ... noinotizie.it

Completamente sventrata da una doppia violenta esplosione la filiale della banca popolare Pugliese di via verdi a Bitonto. A far saltare dal letto i residenti alle 04.19 due botti tremendi che hanno fatto saltare in aria l'Atm bancomat con tutto il resto. Zona chius - facebook.com facebook