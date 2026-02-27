Il ponte rimane chiuso, ma i parcheggi restano gratuiti in un tentativo di sostenere la stagione turistica. La decisione coinvolge direttamente gli operatori del settore, che accolgono con sollievo questa misura. La situazione evidenzia le difficoltà che si presentano nel mantenere attiva l’attività durante il periodo estivo. La scelta viene interpretata come un segnale di attenzione verso il comparto turistico locale.

Un primo, seppur piccolo ma importante, segnale di attenzione per gli operatori turistici del lido di Volano lo esplicita Luca Callegarini, rappresentante di Confesercenti per i sette lidi comacchiesi. "Mentre speriamo che la conclusione del ponte sul Po di Volano possa completarsi prima del previsto, poichè disagi e danni ne subiranno tanti gli imprenditori commerciali del lido di Volano - spiega - dopo un incontro con la ditta che gestisce i parcheggi a pagamento del comune di Comacchio, abbiamo ottenuto che per tutti coloro che verranno al lido di Volano, finché il ponte sarà riaperto, non pagheranno il parcheggio". I lavori del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte chiuso ma parcheggi gratis: "Dobbiamo salvare la stagione"

Parcheggi di interscambio gratis (ma non per tutti): cosa cambiaLa giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alla mobilità sostenibile Emilio Robotti, alcune modifiche alla disciplina della sosta a...

Shopping natalizio a misura di auto, parcheggi gratis in tutta la cittàIl Comune di Pordenone sostiene l'utilizzo dell'automobile privata in centro città e in vista delle festività, martedì 23 dicembre e mercoledì 24...

Discussioni sull' argomento Ponte chiuso ma parcheggi gratis: Dobbiamo salvare la stagione; Ponte San Giovanni, parcheggio di via Luigi Catanelli: Residenti esasperati: servono interventi immediati; Pesaro, restyling di viale Trieste: Ma niente per Levante, noi trattati da serie C.

Ponte di Japigia dimezzato, l’allarme dei residenti: Traffico e parcheggi, sarà un infernoLa paura più grande che da venerdì sera accompagna i residenti di via Di Vagno è che la loro zona possa trasformarsi in una vera e propria giungla. Circolazione ridotta, niente parcheggi e un traffico ... bari.repubblica.it

«Bisogna consolidare un lato del ponte»: chiuso per un giorno il ponte del Borgato - facebook.com facebook