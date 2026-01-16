Parcheggi di interscambio gratis ma non per tutti | cosa cambia

La recente modifica alle norme sulla sosta in città prevede l’introduzione di parcheggi di interscambio gratuiti, anche se con alcune esclusioni. La decisione, approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla mobilità sostenibile Emilio Robotti, mira a favorire soluzioni di mobilità più sostenibili. Di seguito, vengono illustrati i principali cambiamenti e le modalità di accesso a queste aree di sosta.

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alla mobilità sostenibile Emilio Robotti, alcune modifiche alla disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico. Un provvedimento che riguarda le aree di sosta nei parcheggi di interscambio, con l'obiettivo dichiarato di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici per andare verso il centro, anche da parte di chi risiede nei comuni limitrofi e in generale in quelli della città metropolitana. "Da subito - spiega l'assessore Robotti -, tutti i possessori di un abbonamento annuale Amt, urbano e urbano+extraurbano, ordinario Amt, a tariffa non agevolata, potranno fruire della sosta gratuita per l’intera giornata di ingresso nei parcheggi di interscambio, che salgono a 12, avendo inserito anche ponte Fleming a Molassana". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Dalla Regione oltre 3,8 milioni di euro per la realizzazione di parcheggi di interscambio

Leggi anche: Natale ad Acquapendente: tutti gli eventi natalizi e parcheggi gratis in centro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Un mese alle Olimpiadi: come raggiungere gli eventi di Cortina da Venezia.

Parcheggi di interscambio gratis per chi usa il bus: ok della giunta alle nuove regole sulla sosta - Con l’abbonamento annuale Amt si potrà parcheggiare gratuitamente per tutta la giornata in 12 aree cittadine. lavocedigenova.it