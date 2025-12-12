Shopping natalizio a misura di auto parcheggi gratis in tutta la città

Durante le festività natalizie, il Comune di Pordenone promuove lo shopping a misura di auto offrendo parcheggi gratuiti in tutta la città il 23 e 24 dicembre. Questa iniziativa mira a facilitare l'accesso ai negozi e incentivare le visite nel centro cittadino durante il periodo natalizio.

