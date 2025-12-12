Shopping natalizio a misura di auto parcheggi gratis in tutta la città
Durante le festività natalizie, il Comune di Pordenone promuove lo shopping a misura di auto offrendo parcheggi gratuiti in tutta la città il 23 e 24 dicembre. Questa iniziativa mira a facilitare l'accesso ai negozi e incentivare le visite nel centro cittadino durante il periodo natalizio.
Il Comune di Pordenone sostiene l'utilizzo dell'automobile privata in centro città e in vista delle festività, martedì 23 dicembre e mercoledì 24 dicembre la sosta a pagamento sarà gratuita in tutta la città: sia negli stalli su strada, sia nei parcheggi in struttura. Una scelta che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
