Ponteranica cinque carpini abbattuti nel parco di via 8 Marzo | Quegli alberi erano sani

A Ponteranica, cinque carpini nel parco di via 8 Marzo sono stati abbattuti, suscitando disappunto tra i residenti. Questi alberi, sani e cresciuti da oltre trent’anni, offrivano ombra e conforto alla comunità durante i mesi più caldi. La loro rimozione solleva riflessioni sulla gestione del patrimonio arboreo urbano e sull’importanza di interventi trasparenti e rispettosi dell’ambiente.

Ponteranica. Abbattuti i cinque carpini che da più di trent'anni, con le loro ampie fronde, offrivano riparo dal caldo ai ponteranichesi. L'episodio ha spinto il consigliere comunale di minoranza Francesco Mastrorocco, del gruppo "Un Futuro per Ponteranica ", a presentare un' interrogazione urgente al sindaco e alla giunta comunale. Il documento fa riferimento a una richiesta presentata il 20 novembre 2025 dall' Asd Ponteranica Calcio, attraverso la quale la società sportiva aveva chiesto la possibilità di procedere con l' abbattimento degli alberi a fine carriera e di dare corso a degli interventi di potatura per contenere chiome e rami debordanti sui campi da calcio.

