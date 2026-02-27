Polizia locale Fabio Primiterra rientra a tempo pieno a Chieti

Il comandante della polizia locale di San Giovanni Teatino, Fabio Primiterra, è rientrato a lavorare a tempo pieno a Chieti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la sua posizione all’interno del corpo di polizia del capoluogo teatino. Primiterra aveva svolto funzioni in altri incarichi prima di questa assegnazione. La sua presenza sarà consolidata nel comando di Chieti.

Il comandante della polizia locale di San Giovanni Teatino, Fabio Primiterra, torna a tempo pieno a Chieti.Primiterra è stato richiamato presso il Comando del capoluogo teatino, dove è inquadrato di ruolo, su richiesta del sindaco Diego Ferrara, per esigenze organizzative legate alla piena.