Genova ubriaco guida a 110 km h in pieno centro | fermato dalla polizia locale

A Genova, un automobilista è stato fermato dalla polizia locale mentre guidava in stato di ebbrezza. Con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 gl, ha raggiunto i 110 kmh nel centro cittadino, mettendo in pericolo la sicurezza stradale. L’intervento ha portato al suo fermo, evidenziando la gravità della situazione e il rispetto delle normative sulla sicurezza.

Manovre pericolose, cambi di corsia improvvisi e sorpassi in pieno centro nel cuore della notte, il tutto a una velocità di ben oltre 110 chilometri orari e in stato di ebbrezza. Per questo la polizia locale di Genova, durante un servizio di pattugliamento nella zona Foce, ha fermato, dopo un intervento complesso, il conducente di un'auto per sottoporlo ai controlli di rito. L'accertamento ha evidenziato un tasso alcolemico compreso tra 0,8gl e 1,5gl, configurando una guida in stato di ebbrezza di rilievo penale. Gli agenti hanno immediatamente ritirato la patente di guida dell'uomo e lo hanno poi denunciato e sanzionato, con conseguente azzeramento del punteggio penale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

A 90 km/h in pieno centro e ubriaco, scappa dalla localeRecenti interventi della polizia locale a Genova hanno evidenziato episodi di guida pericolosa, come nel caso di un giovane di 27 anni che, a 90 kmh in pieno centro e sotto l’effetto dell’alcol, ha tentato di scappare dopo essere stato fermato.

Ubriaco alla guida di un mezzo senza assicurazione e revisione, fermato dalla polizia locale a San Giovanni TeatinoUn uomo è stato fermato dalla polizia locale di San Giovanni Teatino mentre guidava un'auto senza assicurazione né revisione, risultando anche ubriaco.

