Polizia e Telethon insieme contro le malattie rare

La Polizia di Stato di Udine ha preso parte all’ultima Staffetta di Telethon il 29 novembre, coinvolgendo cinque squadre composte da 120 agenti, tra personale in servizio e in pensione, provenienti dall’Anps, dalla Sezione donatori di sangue della questura, dalla Polizia Stradale e altre unità. L’iniziativa ha visto la partecipazione di diverse forze di polizia per sostenere la ricerca sulle malattie rare.

Alla corsa di solidarietà di novembre hanno partecipato 120 uomini in divisa. Il questore de Lorenzo: "Esserci sempre" La Polizia di Stato udinese ha comunicato di aver partecipato all'ultima Staffetta di Telethon, lo scorso 29 novembre, con 5 squadre, per un totale di 120 donne e uomini in divisa: personale in quiescenza dell'Anps, Sezione donatori di sangue della questura di Udine, Polizia Stradale e, novità di questa edizione, anche una squadra "Family & Friends". Il questore di Udine, Pasquale Antonio de Lorenzo, ha espresso un profondo ringraziamento non solo alle 17 Aziende del territorio che hanno sostenuto e supportato la...