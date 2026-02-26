Malattie rare Telethon finanzia un progetto dell’Università di Pisa

Pisa, 25 febbraio 2026 – Comprendere perché molte persone con sclerosi tuberosa sviluppano ansia, difficoltà nelle relazioni sociali, impulsività e aggressività, e individuare nuove possibili strategie terapeutiche. È questo l’obiettivo del progetto coordinato dal professor Massimo Pasqualetti, docente del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, finanziato da Fondazione Telethon nell’ambito del bando Fall Seed Grant 2025. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di circa 50.000 euro per 12 mesi ed è uno degli otto finanziati dalla Fondazione Telethon a livello nazionale con il sostegno delle associazioni di pazienti. La notizia arriva a ridosso della Giornata mondiale delle Malattie Rare del 28 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

