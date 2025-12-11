Malattie rare la ricerca Telethon sbarca in Usa
La Fondazione Telethon amplia il proprio impegno nella ricerca sulle malattie rare, portando in America il nuovo farmaco Waskyra (Etuvetidigene Autotemcel). Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella lotta alle patologie poco comuni, offrendo nuove speranze ai pazienti attraverso l'innovazione scientifica e la collaborazione internazionale.
Si chiama Waskyra (Etuvetidigene Autotemcel) il farmaco che Fondazione Telethon porterà anche in America. Questo è possibile dopo il via libera dell’Agenzia americana del farmaco, che arriva a pochi giorni dal parere positivo anche dell’Agenzia Europea per i medicinali. "È una conquista straordinaria, non solo per Fondazione Telethon e per la ricerca made in Italy che si conferma eccellente, ma per la comunità globale di pazienti", dice Luca di Montezemolo, presidente di Fondazione Telethon. Di fatto la prima organizzazione non profit ad aver completato con successo lo sviluppo di una terapia genica, portandola dalla ricerca di laboratorio fino, oggi, all’approvazione regolatoria negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
RICERCA “ArtTelethon” a Foggia: l’arte al servizio della ricerca sulle malattie rare - Confcommercio Foggia e la Delegazione Provinciale di Telethon lanciano “ArtTelethon”, un progetto che unisce arte e solidarietà ... Scrive statoquotidiano.it
La Maratona Telethon. Sette giorni di eventi dalla parte degli altri - Il Comune dà il patrocinio alla kermesse di raccolta fondi per la ricerca. Lo riporta msn.com
Svolta storica dalla FDA: le terapie "su misura" sono più vicine? C'è una novità importante che arriva dagli Stati Uniti e che potrebbe cambiare le regole del gioco per le malattie rare, inclusa la nostra Charcot-Marie-Tooth (CMT). La FDA (l'ente regolatorio am - facebook.com Vai su Facebook
Le malattie rare: dalla diagnosi alla cura 13 dicembre, ore 8.00 - Auditorium del Rettorato - Campus di Chieti Notizia sul sito web di Ateneo: unich.it/eventi/le-mala… Vai su X