Rigenerazione aree ferroviarie dismesse ed ex Cinema Ariston | convocato un incontro istituzionale

Il Comune di Foggia ha organizzato un incontro ufficiale per discutere la rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse e dell’ex Cinema Ariston, dopo che la sindaca Maria Aida Episcopo ha inviato comunicazioni scritte a FS Sistemi Urbani S. La decisione arriva in seguito alle richieste di chiarimenti sul futuro di questi spazi, che da tempo suscitano interesse tra cittadini e associazioni locali.

Il Comune di Foggia interviene per illustrare i chiarimenti formalmente trasmessi dalla sindaca Maria Aida Episcopo a FS Sistemi Urbani S.p.A. e a tutti gli enti e le istituzioni coinvolte nel percorso di cooperazione istituzionale finalizzato alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione delle aree ferroviarie dismesse o in via di dismissione nel territorio cittadino, con particolare riferimento all'immobile dell'ex CineTeatro Ariston. La nota della sindaca si inserisce nel quadro del più ampio schema di Protocollo d'Intesa che coinvolge, tra gli altri, FS Sistemi Urbani S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.