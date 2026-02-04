Aree ferroviarie dismesse | perché come per l' ex Ariston il piano del Comune rischia di saltare

Il Comune potrebbe perdere l’occasione di riqualificare le aree ferroviarie dismesse, come l’ex Ariston. La maxi operazione, che prevedeva la valorizzazione della stazione in viale Fortore e di alcuni immobili di Fs Sistemi Urbani, rischia di saltare. La situazione sembra bloccata e ancora nessuna decisione definitiva è stata presa.

Rischia di sfumare la maxi operazione per la valorizzazione delle aree ferroviarie dismesse, il secondo fronte della stazione in viale Fortore e l'acquisizione di immobili in disuso di Fs Sistemi Urbani.Il 'Protocollo d'Intesa tra Comune di Foggia, Regione Puglia, Asl Fg, Rfi e Fssu per il.

