Aree ferroviarie dismesse | perché come per l' ex Ariston il piano del Comune rischia di saltare

Da foggiatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune potrebbe perdere l’occasione di riqualificare le aree ferroviarie dismesse, come l’ex Ariston. La maxi operazione, che prevedeva la valorizzazione della stazione in viale Fortore e di alcuni immobili di Fs Sistemi Urbani, rischia di saltare. La situazione sembra bloccata e ancora nessuna decisione definitiva è stata presa.

Rischia di sfumare la maxi operazione per la valorizzazione delle aree ferroviarie dismesse, il secondo fronte della stazione in viale Fortore e l’acquisizione di immobili in disuso di Fs Sistemi Urbani.Il ‘Protocollo d’Intesa tra Comune di Foggia, Regione Puglia, Asl Fg, Rfi e Fssu per il.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Aree Ferrovie

Energia e informatica. I cantieri del futuro in due aree dismesse

L'evoluzione del settore energetico e informatico si svolge anche attraverso i canali della riqualificazione urbana.

Idrogeno verde in aree dismesse, c’è il bando

È stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria un bando dedicato allo sviluppo dell'idrogeno verde nelle aree dismesse.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Aree Ferrovie

Argomenti discussi: Rigenerazione urbana a Sarzana: la Regione chiede modifiche al progetto sulle aree ferroviarie.

Il tesoro nascosto delle aree dismessewww.audis.it . Il primo vero intervento legislativo in materia risale a neppure sette anni fa, con l'introduzione dei Programmi di riqualificazione urbana (Pru) che hanno dato una scossa salutare al ... milanofinanza.it

Aree dismesse, l’urbanista Buizza: «Per l’housing sociale seguiamo il modello Copenaghen. E la Loggia deve rilevare l’ex caserma Ottaviani»Nelle aree dismesse della città oggi non si realizzano solo supermercati: l’ex Pietra e l’ex Ideal Standard verranno recuperate a fini produttivi, ai Magazzini Generali sono in arrivo cento ... brescia.corriere.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.