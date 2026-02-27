Pokémon Presents 2026 | annunci e novità da Vento e Onda a Champions e Pokopia

Il Pokémon Presents del 27 febbraio 2026 ha presentato diverse novità, tra cui aggiornamenti su Vento e Onda, nuovi dettagli su Champions e Pokopia. Sono stati annunciati giochi in uscita a breve e altri in fase di sviluppo. Il riepilogo include tutte le informazioni riguardanti le nuove uscite e i progetti ancora in cantiere, offrendo una panoramica completa degli annunci fatti durante l’evento.

Il nuovo Pokémon Presents di oggi 27 Febbraio 2026 ha messo sul tavolo parecchie novità. Se stai cercando gli annunci Pokémon Presents in un’unica pagina, qui trovi un riepilogo ordinato, chiaro e completo: cosa è stato rivelato, cosa esce subito e cosa invece è ancora lontano. Indice. Riepilogo annunci Pokémon Presents 2026: cosa è stato mostrato. L’annuncio clou: Pokémon Vento e Pokémon Onda (Generazione 10) Uscita e piattaforma: esclusiva Nintendo Switch 2 nel 2027. Ambientazione e struttura: un open world con aree subacquee. Gli starter della Gen 10: Browt, Pombon e Gecua.. Annunci Pokémon Presents 2026 – Pokémon Champions: finestra di lancio e focus competitivo Quando esce Pokémon Champions. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

