Un leak rivela che Pokémon Winds e Waves, insieme alle novità della Gen 10, saranno al centro del prossimo Pokémon Presents, programmato per venerdì 27 febbraio alle 15:00. La fuga di notizie indica un evento ricco di annunci, tra nuovi giochi e aggiornamenti. I fan attendono con ansia questa presentazione, che promette di svelare dettagli su future evoluzioni del franchise. Si prevede che l’evento porti molte sorprese ai seguaci di lunga data.

Il prossimo Pokémon Presents, previsto per venerdì 27 febbraio alle ore 15:00, potrebbe essere uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi anni per il franchise. L’evento coincide con il 30° anniversario della serie e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe carico di annunci di peso. A far discutere è un leak diffuso da “ Pory Leeks”, nome che sta attirando attenzione per aver anticipato con 7-8 ore di anticipo l’arrivo dei porting di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su eShop, prima ancora della comunicazione ufficiale. Secondo quanto riportato nel cosiddetto “Leak Log”, il fulcro dell’evento sarebbe Pokémon Winds & Waves, indicato come capitolo principale della Generazione 10. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Leggi anche: I 13 Pokémon più rari di Pokémon GO e come trovarli

LEGO e Pokémon annunciano i primi set LEGO® Pokémon™: debutto il 27 febbraio 2026Il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International hanno annunciato il lancio dei primi set LEGO® Pokémon™, in uscita il 27 febbraio 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pokémon Winds e Waves (Gen 10) e le altre possibili novità del Pokémon Presents secondo un leaker; Pokémon Winds e Waves, la Gen 10 e le altre novità del Pokémon Presents per un leaker; Pokémon Presents: un noto leaker anticipa i contenuti dell’evento; Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia pronti a tornare, per un noto leaker Nintendo.

Pokémon Winds e Waves (Gen 10) e le altre possibili novità del Pokémon Presents secondo un leakerIl leaker Pory Leeks ha effettuato una sorta di resoconto di quelli che dovrebbero essere gli annunci previsti al Pokémon Presents previsto per la prossima settimana, e si tratta di un evento alquan ... msn.com

Il budget di Pokémon Winds e Waves è bassissimo? Per due ex-Nintendo c'è un dettaglio mancante nei leakQuanto costano veramente i nuovi giochi di Pokémon? Un leak ha dato un numero ma anche ammesso che sia corretto c'è un dettaglio che manca, secondo due ex-Nintendo. NOTIZIA di Marie Armondi — ... multiplayer.it

Pokémon Pokopia: Tutti I Nuovi Pokémon Svelati Finora! Il 5 marzo 2026 arriva su Pokémon Pokopia, il nuovo spin-off in esclusiva per Nintendo Switch 2 che rivoluziona la serie con meccaniche sandbox e creature completamente inedite. Oltre al protagonista - facebook.com facebook