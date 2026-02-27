Pogba l’ex Juventus verso l’addio al Monaco | spunta una possibile novità sul futuro del francese
Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus, si avvicina a una possibile separazione dal Monaco. Nuove indiscrezioni suggeriscono che il francese potrebbe lasciare il club durante la sessione di mercato estiva 2026. La situazione attuale riguarda principalmente le trattative e le voci che circolano sul suo futuro professionale. Non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli definitivi sui prossimi passi del giocatore.
Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie
Pogba è stato escluso dalla lista UEFA del Monaco! Thiago Scuro esce allo scoperto, annuncio sul francese che non lascia dubbiCalciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore
