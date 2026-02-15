Bergamo batte Firenze 3-2 e sarà testa di serie nei playoff scudetto

Bergamo ha vinto contro Firenze 3-2, conquistando il primo posto nei playoff scudetto. La partita si è rivelata emozionante, con Bergamo che ha recuperato uno svantaggio iniziale e ha concluso il set decisivo con un colpo di scena. La squadra bergamasca si prepara ora a partire come testa di serie nei prossimi incontri.

Una sfida decisiva per accedere ai Play Off Scudetto ha visto Bergamo imporre una rimonta vibrante contro Firenze, chiudendo con un tie break vittorioso. La partita ha espresso determinazione e solidi equilibri offensivi delle rossoblù, che hanno conquistato il settimo posto in classifica all’ultima giornata della Regular Season. Avvio impegnativo con Firenze che entra in campo aggressiva, guidata da Acciarri e Tanase. Bergamo prova a trovare ˜ equilibrio sfruttando la leadership di capitan Mlejnkova in seconda linea, ma le toscane chiudono il primo periodo in vantaggio. La reazione non tarda ad arrivare ma il set resta equilibrato fino a tempi stoppati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Bergamo batte Firenze 3-2 e sarà testa di serie nei playoff scudetto Italia-Irlanda del Nord, la semifinale playoff sarà a Bergamo Mercato Juve, a gennaio sarà testa a testa con l’Inter: nel mirino c’è quel giovane che si sta via via imponendo in Serie A! Il nome Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Volley A1/F – Bergamo si impone a Cuneo, impresa Pinerolo: cronaca di un folle mercoledì; Serie A1 femminile 2025/26: risultati, tabellini e classifica dopo la decima giornata di ritorno del campionato; L'Omag-MT batte 3-1 la Bartoccini-MC Restauri Perugia. È il quarto hurrà di fila; Volley femminile, la Igor vince al tie break contro Milano. Pallavolo A1F – Firenze con Bergamo vuole la vittoria per poter continuare a sognareIl PalaFacchetti di Treviglio ospita domenica 15 febbraio alle ore 17:00 la sfida tra Bergamo e Il Bisonte Firenze, valida per la penultima giornata della regular season di Serie A1 Tigotà. L'incontro ... ivolleymagazine.it Mercoledì 11 Febbraio 2026 Il cuore della serata batte forte a Bergamo Città con due eventi di cartello. Al Teatro Donizetti torna in scena Lella Costa con il suo applaudito spettacolo Lisistrata, un classico del teatro greco riletto con ironia e attualità. Contempor facebook