TG5 un gatto spunta in studio durante la diretta e no non è intelligenza artificiale

Durante la diretta del TG5, un gatto si è intrufolato nello studio e ha fatto capolino sul set, sorprendendo i telespettatori. La scena si è verificata pochi minuti prima della fine del telegiornale, quando il felino si è avvicinato alla finestra e ha deciso di entrare. Una telecamera, accidentalmente puntata verso la finestra, ha catturato il suo arrivo improvviso. Le immagini sono diventate subito virali sui social network.

Da una segnalazione di alcuni utenti in rete è diventato virale un video estratto dalla diretta del TG5: un gatto ha “invaso” lo studio spuntando all’improvviso nell’inquadratura. E no, non si tratta di intelligenza artificiale! Il telegiornale di oggi su Canale 5 ci ha regalato un momento davvero esilarante. Durante la diretta delle 13:00 condotta da Domitilla Savignoni è successo qualcosa che non è passato inosservato. Al TG5 un gatto ha infatti invaso lo studio, durante i titoli di coda. Poco dopo il piccolo break pubblicitario lanciato dalla conduttrice, infatti, si è tornati in studio per le ultime notizie. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - TG5, un gatto spunta in studio durante la diretta (e no, non è intelligenza artificiale) Gatto nero si imbuca nello studio del TG5, le immagini in diretta durante l’edizione delle 13:00 Un gatto nero si è introdotto improvvisamente nello studio del TG5 durante l’edizione delle 13:00, disturbando la diretta. Odontoiatria 4.0: come l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando lo studio dentistico Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ci sono amori che non finiscono. Cambiano forma… ma restano. Chi ha perso un gatto o un cane lo sa. La casa sembra più silenziosa. Le abitudini restano lì, sospese. Eppure il cuore… il cuore continua a sentirli. Non sono più tra le nostre braccia, ma so - facebook.com facebook