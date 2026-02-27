Pinsoglio 10 anni di fedeltà | Juve lo blindata fino al 2027

La Juventus ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Pinsoglio, che rimarrà con il club fino al 2027. Il portiere, in forza da diversi anni, ha deciso di continuare la propria avventura in bianconero, confermando la sua presenza in rosa anche per le stagioni future. La firma rappresenta un'ulteriore conferma della sua consolidata collaborazione con la società.

Carlo Pinsoglio ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027, siglando così il suo quarto prolungamento con il club bianconero. Questo gesto rappresenta non solo un atto di fedeltà sportiva, ma un simbolo di attaccamento alla maglia che sfida le logiche del calcio moderno, dove i trasferimenti e i cambi di squadra sono all’ordine del giorno. Con dieci stagioni sotto la Mole, Pinsoglio incarna un valore raro: la stabilità in un ambiente in continua evoluzione. Il portiere, cresciuto nelle giovanili della Juventus dal 2000 al 2010, è tornato al club nel 2017 dopo un decennio trascorso tra varie squadre italiane. Da allora, ha rappresentato un punto fermo nello spogliatoio torinese, nonostante le poche presenze in campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

