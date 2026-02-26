Pinsoglio eterno | la Juve rinnova il suo ' talismano' fino al 2027

La Juventus ha deciso di prolungare il contratto di Pinsoglio fino al 2027, confermando il suo ruolo all’interno della squadra. Il portiere, apprezzato per il suo atteggiamento e la presenza in spogliatoio, continuerà a essere un punto di riferimento per i compagni. La decisione arriva in un momento in cui il club ribadisce l’importanza di figure che vanno oltre le prestazioni tecniche.

