Pineta di Volano Calvano Pd | Positiva la disponibilità della Regione per nuovi interventi

Paolo Calvano, capogruppo del Pd in Regione, ha annunciato che la Regione ha mostrato disponibilità a intervenire nella pineta di Volano, dopo aver ricevuto una risposta positiva dall’assessora Allegni. La discussione nasce dalla richiesta di interventi urgenti per tutelare l’area, già colpita da diversi danni. La Regione ha confermato di voler mettere in atto nuovi progetti di tutela e recupero. L’annuncio arriva mentre si attendono i dettagli delle prossime mosse.

L'assessora ha inoltre informato che per il periodo autunnale sono già programmati interventi di asportazione delle alberature secche o deperienti, che saranno realizzati dai carabinieri forestali tramite una ditta specializzata. A questi interventi seguiranno nuove piantumazioni, che saranno protette dalla pressione del daino. Per Calvano si tratta di "un primo passo importante in termini operativi. Dopo l'istituzione del tavolo sarà necessario definire una strategia condivisa e procedere, se necessario, alla sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa tra i soggetti coinvolti".