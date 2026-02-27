Una donna viene aggredita e minacciata di morte dal marito, che la afferra per il collo. La zia interviene in suo aiuto e riesce a salvarla. La vicenda si svolge a Gubbio, dove l’uomo coinvolto, di origini campane, viene messo sotto controllo domiciliare con l’uso di un braccialetto elettronico.

Ancora violenza domestica protagonista a Gubbio, con un 46enne di origini campane finisce agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il provvedimento arriva al termine di un’indagine dei carabinieri della Compagnia di Gubbio, che hanno operato con il supporto dei militari della Compagnia di Caivano. L’uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. L’attività investigativa è partita dalla denuncia della donna e ha consentito di ricostruire, secondo l’ipotesi accusatoria, una serie di comportamenti vessatori protratti per circa tre mesi, spesso anche in presenza della figlia minore. Le indagini avrebbero documentato un clima di forte tensione e paura, con minacce di morte, aggressioni verbali e violenze fisiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Picchia e minaccia di morte la moglie. Afferrata per il collo, salvata dalla zia

Leggi anche: Minaccia di buttarsi dalla finestra, 27enne salvata da un carabiniere che l'ha afferrata in extremis a Civitanova

Picchia e minaccia di morte la moglie, arrestatoTempo di lettura: < 1 minuto Ha minacciato di morte la moglie, aggredendola con schiaffi e pugni al volto.

Temi più discussi: Picchia e minaccia gli anziani genitori. Il padre costretto ad andare al Quarticciolo e prendere le dosi di crack; Picchia e minaccia la madre, arrestato ragazzo di 19 anni; San Marzano, minaccia di morte la compagna e la picchia davanti ai figli: arrestato 34enne; Picchia e minaccia di morte la moglie. Afferrata per il collo, salvata dalla zia.

Ancona – Picchia la moglie e minaccia i figli, arresti domiciliari per un 36enneANCONA - La Polizia di Stato della Questura di Ancona, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G ... veratv.it

Picchia e minaccia la madre, 19enne arrestato a SavonaL'accusa è di maltrattamenti in famiglia. Il giovane si trovava agli arresti domiciliari proprio nella casa della donna ... ilsecoloxix.it

Minaccia e picchia l’ex fidanzata 15enne: arrestato 17enne nel Casalese x.com