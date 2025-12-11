Degrado e allarme sicurezza in Piazza Giovanni XXII a San Giovanni La Punta la denuncia del Partito Animalista

11 dic 2025

Piazza Giovanni XXII a San Giovanni La Punta sta vivendo una situazione di crescente degrado e insicurezza. La denuncia del Partito Animalista evidenzia le criticità di un'area centrale, situata vicino alle scuole e frequentata quotidianamente da cittadini e studenti, diventata ormai un simbolo di degrado urbano.

Piazza Giovanni XXIII, nel pieno centro cittadino e a pochi metri dal plesso scolastico di via Pisa, è ormai ridotta a un simbolo del degrado urbano. Area giochi devastata, fontana vandalizzata e cumuli di rifiuti rendono questo spazio pubblico non solo indecoroso, ma anche pericoloso per i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

