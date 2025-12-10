Lo smog soffoca la Pianura Padana avanti così per altri 10 giorni Emergenza anche al Centro-Sud

L’emergenza smog si intensifica in tutta Italia, con l’anticiclone che prolunga la persistenza di livelli elevati di inquinamento. La Pianura Padana e le regioni del Centro-Sud sono le aree più colpite, mentre le condizioni meteorologiche impediscono la dispersione delle sostanze inquinanti, prolungando così la crisi ambientale.

Roma, 10 dicembre 2025 – È emergenza smog in Italia, l’arrivo dell’anticiclone  sta aggravando l’inquinamento in Pianura Padana e nelle regioni del Centro-Sud. I venti deboli e l’aria stagnante rischia di peggiorare il livello di polveri sottili: si prevedono addirittura dei  picchi intorno ai 150 microgrammi per metro cubo in Lombardia e in Veneto, più del triplo della soglia di 40 mcg prevista dall’Oms.  Domani scatterà il semaforo rosso antismog a Torino e l’emergenza si estende in tutta l’ Emilia Romagna, da Piacenza a Rimini. Tornano le limitazioni del traffico per cercare di abbattere i picchi di Pm10, con rischi in aumento anche in altre città italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

