Lo smog soffoca la Pianura Padana avanti così per altri 10 giorni Emergenza anche al Centro-Sud
L’emergenza smog si intensifica in tutta Italia, con l’anticiclone che prolunga la persistenza di livelli elevati di inquinamento. La Pianura Padana e le regioni del Centro-Sud sono le aree più colpite, mentre le condizioni meteorologiche impediscono la dispersione delle sostanze inquinanti, prolungando così la crisi ambientale.
Roma, 10 dicembre 2025 – È emergenza smog in Italia, l’arrivo dell’anticiclone sta aggravando l’inquinamento in Pianura Padana e nelle regioni del Centro-Sud. I venti deboli e l’aria stagnante rischia di peggiorare il livello di polveri sottili: si prevedono addirittura dei picchi intorno ai 150 microgrammi per metro cubo in Lombardia e in Veneto, più del triplo della soglia di 40 mcg prevista dall’Oms. Domani scatterà il semaforo rosso antismog a Torino e l’emergenza si estende in tutta l’ Emilia Romagna, da Piacenza a Rimini. Tornano le limitazioni del traffico per cercare di abbattere i picchi di Pm10, con rischi in aumento anche in altre città italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Incubo polveri sottili | giorni da bollino rosso Pianura padana sotto la cappa - Zazoom Social News
Smog: dove c’è il bollino rosso - E’ tutta la Pianura padana a soffrire, soffocata dalle poveri sottili, le temibili Pm10 il cui limite di legge è fissato in <st ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Smog a Milano, 57 giorni di polveri sottili oltre i limiti. L'Europa processa ancora la Lombardia: «Mancano misure per tutelare la salute» - Per lo sforamento dei limiti di polveri sottili arriva una nuova denuncia dell'Unione europea dopo le due condanne precedenti: «Nessuna misura efficace attivata per evitare il superamento sistematico ... Segnala msn.com
IL GOVERNO VUOLE FARCI MORIRE DI SMOG! TAGLIANO SULLA SALUTE DI BAMBINI E ANZIANI. ALTRO CHE PRIMI RISULTATI, IL GOVERNO VUOLE FARCI RESPIRARE VELENO! Sono anni che denuncio l'inquinamento che soffoca il Veneto e la Pian Vai su Facebook
